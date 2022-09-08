Житель Баку проглотил ножницы

В Баку был прооперирован гражданин, проглотивший ножницы, передает Медицинский центр Нариманова.

Как сообщили haqqin.az, во вторник, 6 сентября, на машине скорой медицинской помощи в медцентр был доставлен гражданин, проглотивший инородное тело. Компьютерная томография и радиологические обследования выявили ножницы в проксимальной части пищевода, и пациент был срочно госпитализирован.

В ходе операции инородное тело было удалено. В настоящее время продолжается соответствующее лечение гражданина.

Состояние пациента оценивается как среднетяжелое.