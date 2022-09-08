Генерал Милли: стратегические цели России в Украине «сорваны»

По словам Милли, «война не окончена, но на данный момент стратегические цели России были сорваны», передает «Голос Америки».

Стратегические цели России в ее нападении на Украину «были сорваны». Так сказал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Хотя украинцы не обладают преимуществом в вооружении и численности, они продемонстрировали превосходство в тактическом мастерстве и превосходство в воле к борьбе, борьбе за свою страну, за свою свободу», – добавил Милли.

Американский генерал, который допустил, что Москва добилась «небольших тактических успехов в разных частях восточной Украины», объяснил отсутствие успеха в наступлении Кремля неудачными оперативными целями и «очень успешной обороной, которую ведет Украина».

Милли также заявил, что пока еще слишком рано давать полную оценку наступлению под Херсоном, но отметил, что Украина «эффективно использует свои огневые средства для формирования наземного маневра» и достигла «устойчивого» и «неслучайного» прогресса в боевых действиях.