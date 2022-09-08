Турция устроила рейд против FETO
В ходе операции Генеральной прокуратуры Турции в 4 провинциях Стамбула задержали 9 членов организации FETO, сообщает газета Türkiye.
Подозреваемыми оказались студент военной академии, имам, отставные унтер-офицеры, действующий унтер-офицер и врач-специалист Института судебной медицины. Все они задержаны в рамках расследования, проведенного Бюро по расследованию террористических преступлений Главной прокуратуры Стамбула. Правоохранители подтвердили их связь с организацией Фетхуллаха Гюлена.