Самолет AZAL совершил первую посадку в Зангиланском международном аэропорту

Самый большой пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» Airbus A340-500 в пятницу, 9 сентября, успешно совершил первый технический полет и приземлился на новой взлетно-посадочной полосе в Зангиланском международном аэропорту – первом аэропорту Восточного Зангезура. Время полета по маршруту Баку - Зангилан на пассажирском самолете составило около 45 минут. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Строительство и функционирование международных аэропортов на территории Азербайджана, освобожденной от многолетней оккупации, стало возможным благодаря решению и поручению президента страны Ильхама Алиева. Как заявил на днях глава государства, на освобожденных территориях уже функционирует первый международный аэропорт, сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, открытие которого запланировано в скором времени. Учитывая выгодное географическое расположение, аэропорт в Зангилане будет многофункциональным и станет важным инструментом для решения экономических, транспортных и социальных вопросов региона. Этот аэропорт, как и другие международные аэропорты страны, способный принимать большие самолеты современного типа, отвечает всем высоким мировым стандартам и требованиям», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Новому аэропорту в Зангилане присуждены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), также он получил все позывные навигационных средств EUROCONTROL.