Выяснилось, каким образом Россия обходит нефтяное эмбарго, введенное Евросоюзом. В ходе расследования, проведенного японским информационным агентством Nikkei, выяснилось, что греческие танкеры забирают нефть из портов России и перегружают ее в международных водах Средиземного моря на суда других стран. В результате, даже несмотря на эмбарго, российская нефть транспортируется в различные регионы мира, включая страны Европы.

Агентство Nikkei, которое отслеживало движение греческих танкеров с российской нефтью, выяснило, например, что 4 августа танкер Sea Falcon под греческим флагом, вышедший из российского порта Усть-Луга в Балтийском море, 24 августа передал свой груз танкеру Jag Lok под индийским флагом, который вышел из порта Алиага в Измире, Турция. Нефть была перекачена на берегу Лаконского залива (расположен на юго-востоке греческого полуострова Мора – ред.).

Сообщается, что таким образом российская нефть продолжает транспортироваться в европейские порты, хотя, согласно санкциям ЕС, судно, перевозящее российскую нефть, не может заходить в порты стран-членов Евросоюза.

Также отмечается, что за последние шесть месяцев 41 танкер с российской нефтью передал в открытом море свой груз другим нефтеналивным судам. В то же время, подчеркивается, что греческие танкеры, перевозящие российскую нефть и перегружающие ее в открытом море на другие суда, напрямую санкционный режим ЕС не нарушают. Это станет нарушением только в том случае, если покупка российской нефти будет запрещена.

По данным Nikkei, за последние полгода 175 танкеров перегрузили у побережья Греции на другие нефтеналивные суда 23,9 миллиона баррелей российской нефти.

В беседе с Nikkei греческие официальные лица заявили, что перекачка нефти происходила в нейтральных водах, а не в территориальной акватории Греции.

Поскольку из-за санкций Россия продает нефть марки Ural со скидкой, примерно 30-35 долларов, известно, что турецкие НПЗ активно покупают дешевую нефть, обеспечивая себе на этом высокие прибыли.