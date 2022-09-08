Рамиз Мехтиев о деле Расима Мамедова: «Мне нечего ответить Расиму Мамедову»

Бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев ответил на обвинения, озвученные в его адрес экс-главой компании «Baku Steel Company» Расимом Мамедовым.

«Мне нечего ему ответить. Пусть все говорят то, что хотят. Я хорошо знаю себя и в чем заключаются мои действия и духовность. Мы живем в правовом государстве. Каждый ответит за все, что он сделал», - заявил Р.Мехтиев в комментарии изданию «Unikal».

Отметим, что адвокат подсудимого Эльчин Садыгов во время судебного заседания 5 сентября потребовал допроса экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева в качестве свидетеля.