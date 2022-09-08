В пятницу, 9 сентября, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял генерал-лейтенанта Абдуллу Гатырджи в связи с истечением срока его полномочий в турецком контингенте Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме. Об этом haqqin.az сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, скреплены узами братства и дружбы. Министр обороны пожелал А.Гатырджи успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что отныне турецкий контингент Совместного турецко-российского мониторингового центра будет возглавлять генерал-майор Фатих Акпынар.