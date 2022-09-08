Предложивших обвинить Путина в госизмене депутатов вызвали в полицию

Депутатов петербургского муниципалитета «Смольнинское» вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации» российской армии, пишет «Медиазона» со ссылкой на одного из депутатов Дмитрия Палюгу.

В сообщении управления МВД РФ по Центральному району Санкт-Петербурга сказано, что 7 сентября муниципальные депутаты совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».

The Insider напоминает, что в тот день депутаты «Смольнинского» заявили, что обратились в Госдуму с предложением отстранить президента Владимира Путина от должности «в связи с государственной изменой». В их обращении, в частности, говорилось, что решение Путина напасть на Украину «наносит вред безопасности России и ее граждан». Депутаты также обратили внимание, что уход иностранных компаний с российского рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан России».