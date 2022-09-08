Минобразования проводит тренинг на тему «Диалог СМИ и образования»

В свою очередь, завотделом организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев рассказал о работе региональных управлений образования и дошкольных образовательных учреждений», а заместитель директора Госагентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов выступил с докладами на тему «Ожидания от профессионального образования».

В первой половине дня советник министра науки и образования, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов выступил на тему «Деятельность Фонда развития образования».

В тренинге приняли участие сотрудники по связям с общественностью региональных управлений образования и подведомственных учреждений.

8 сентября стартовал тренинг-семинар на тему «Диалог СМИ и образования», организованного Министерством науки и образования для представителей СМИ.

Во второй половине дня директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли рассказал, как проводится процесс подбора учителей, а советник министра науки и образования Ниджат Мамедли выступил на тему «Новые шаги в сфере науки и высшего образования».

Начальник же отдела кадров Министерства науки и образования Эшки Багиров выступил с докладом на тему «Процесс сертификации работников в общеобразовательных учреждениях».

После презентаций были даны ответы на многочисленные вопросы журналистов.

По окончании тренинга среди участников была организована интеллектуальная игра, победители которой были награждены.

Следует отметить, что цель двухдневного тренинга – более полно проинформировать журналистов, пишущих об образовании, укрепить эффективное сотрудничество со СМИ, а также донести до общественности работу и инновации в сфере образования через средства массовой информации.

Тренинги продолжатся до 9 сентября.