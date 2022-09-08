Россияне выводят военную технику из захваченного Мариуполя
Российские войска начали вывод военной техники из захваченного РФ Мариуполя. Колонны двигаются в сторону Бердянска, говорится в сообщении советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, россияне "начали вывод военной техники из Мариуполя. Техника двигается в сторону Бердянска".
Андрющенко отметил, что россияне усиливают контрпартизанские меры. "Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и сломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - говорится в сообщении.