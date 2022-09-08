Россия может ввести визовый режим с Украиной

МИД России сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о введении визового режима для граждан Украины, но конкретное решение еще не принято, сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщению, при рассмотрении вопроса будет учитываться гуманитарный фактор.

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян, правительство одобрило это предложение 17 июня. 6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия рассматривает ответные меры на введение виз со стороны Украины.