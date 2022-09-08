Госдолг еврозоны почти сравнялся с ВВП

Государственный долг стран, где используют евро, достиг 97% их суммарного валового внутреннего продукта. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет Der Spiegel.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», - сказал еврокомиссар.

По его словам, страны примут меры для урегулирования ситуации. По словам экспертов, большой госдолг подталкивает государства еврозоны к рецессии. Ранее экономисты Bloomberg утверждали, что риск рецессии в Европе вырос с 45% до 60%.