Азербайджан, Иран и Россия подписали декларацию

В Баку прошла церемония подписания декларации по итогам первой трехсторонней встречи Азербайджан-Россия-Иран по развитию международного транспортного коридора Север-Юг.

Документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер правительства России Александр Новак и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми.

Стороны подчеркнули важность создания рабочей группы для решения транспортных, транзитных и процедурных вопросов в контексте развития коридора и намерены провести первое заседание в течение месяца.

Кроме того, Азербайджан, Иран и Россия намерены в течение месяца подготовить проект соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара и интегрировать иранский порт Чабахар в коридор.

Отметим, что сегодня, 9 сентября, в Баку прошла трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Ирана и России, в ходе которой стороны предоставили информацию о работах, направленных на развитие МТК Север-Юг на участках в каждой из стран.