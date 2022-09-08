Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией

«Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией». Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами.

Ш.Мустафаев отметил, что Баку не раз уже заявлял о готовности начать переговоры по мирному договору.

«Для нормализации ситуации в регионе нет другой альтернативы, кроме мира, и это может быть достигнуто, прежде всего, в рамках установления между Азербайджаном и Арменией межгосударственных отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ», - отметил он.

Заместитель премьер-министра также подчеркнул, что пункт №9 заявления от 9-10 ноября 2020 года предусматривает восстановление экономических и транспортных связей в регионе, открытие коммуникаций с целью создания транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР.

«Для реализации деятельности функционирует рабочая группа под председательством вице-премьер-министров трех стран», - добавил Шахин Мустафаев.