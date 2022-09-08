Вице-премьер Азербайджана: проблемы на границе с Россией решены

«Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, решены». Об этом на трехсторонней встрече с представителями России и Ирана заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Вице-премьер отметил, что в 2022 году на азербайджано-российской границе на реке Самур был построен автомобильный мост Ялама-Газмалар, а также начали функционировать контрольно-пропускные пункты Ширванлы, Ениханубар, Тахиркенд.

«Увеличение пропускных возможностей пограничных пунктов, строительство новых, упрощение процедур пересечения границы создают основу для увеличения объемов грузоперевозок через Азербайджан», - сказал Мустафаев.