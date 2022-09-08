Вице-премьер Азербайджана: проблемы на границе с Россией решены
«Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, решены». Об этом на трехсторонней встрече с представителями России и Ирана заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Вице-премьер отметил, что в 2022 году на азербайджано-российской границе на реке Самур был построен автомобильный мост Ялама-Газмалар, а также начали функционировать контрольно-пропускные пункты Ширванлы, Ениханубар, Тахиркенд.
«Увеличение пропускных возможностей пограничных пунктов, строительство новых, упрощение процедур пересечения границы создают основу для увеличения объемов грузоперевозок через Азербайджан», - сказал Мустафаев.
По его словам, в январе-августе нынешнего года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Азербайджан, расположенный в Центре международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, в настоящее время превратился в важный транспортный и логистический центр региона. Между нашими странами существуют тесные исторические связи, общие культурные ценности. Азербайджан заинтересован в развитии стратегических отношений, политических, экономических и культурных связей с обеими странами. В частности, международный транспортный коридор Север-Юг, участником которого являются наши страны, является одним из крупнейших проектов транспортного сотрудничества: этот коридор имеет большое значение с точки зрения экономической эффективности, возможностей перевозки больших объемов грузов, экономии времени и безопасности», - отметил Ш.Мустафаев.