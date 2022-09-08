В Баку проводится курс НАТО

В Баку в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» проводится «Средний и продвинутый курс по постквантовой криптографии» для соответствующих представителей Министерства обороны и других государственных структур.

Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве Азербайджана, в ходе курса участникам предоставляются брифинги на различные темы, проводятся тематические дебаты, а также выполняются практические групповые занятия.