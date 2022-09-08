Тысячи российских военных под угрозой окружения?

Вся группировка российских войск, занимающая территорию от Купянска до окраин Славянска в Донецкой области (это более 10 тысяч военнослужащих), рискует попасть в окружение, ситуацию для ВС РФ усугубляет скорость продвижения украинских частей: за три дня они прошли на широком фронте от Чугуева до Балаклеи от 20 до 50 километров, пишет «Медуза».

Украинские войска начали контрнаступление в Харьковской области 5 сентября и быстро вышли на дорогу, связывающую российскую группировку в районе села Волохов Яр, а затем дошли до важного транспортного узла Шевченково. Там могла быть перерезана дорога, которая ведет на Купянск — глубокий тыл российской армии и место базирования пророссийской администрации Харьковской области. Также эта дорога ведет в Изюм, где находится штаб российской группировки, которая наступает на Донбасс с севера.

8 сентября ВСУ взяли под контроль город Балаклея, который с большими потерями техники бросили российские войска. По данным российских «военкоров», украинские войска могли продвинуться от Шевченкова почти до Купянска. Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские военные могут взять Купянск «в течение следующих 72 часов».

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил об эвакуации всех женщин и детей из Купянска и Купянского района, а также из Изюмского района. Он объяснил это усилением украинских артиллерийских и ракетных ударов.