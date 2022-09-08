Оппозиционные депутаты объявили бойкот парламенту Армении

Оппозиционные депутаты парламента Армении будут бойкотировать работу стартующей 12 сентября сессии Национального Собрания, но выступят в новом альтернативном формате.

Как пишет газета «Грапарак», фракции «Армения» и «Честь имею» 12 сентября созвали обсуждение по создавшейся в стране ситуации и теме безопасности в одном из отелей Еревана. Повестка озаглавлена «Реальная повестка Армении: вызовы безопасности».

Издание утверждает, что такой формат обсуждений будет носить регулярный характер параллельно с заседаниями парламента.