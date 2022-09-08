Эрдоган: турецкий газ только для Турции

Газ, добытый Турцией в Черном море, будет поставляться только внутри страны. Об этом журналистам во время своего возвращения в Турцию из Балканского тура заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Türkiye.

«Я надеюсь, что к 2023 году, если мы будем добывать собственный природный газ, мы будем поставлять его нашим гражданам по гораздо более низкой цене. Это наша цель», - ответил турецкий лидер на вопрос об обнаруженном в Черном море природном газе.

Он добавил, что текущий газовый резерв не является экспортно-ориентированным, поэтому сырье не может экспортироваться в другие страны.