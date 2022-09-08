Сахиба Гафарова встретилась с президентом Узбекистана

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе встречи были отмечены высокий уровень двусторонних отношений и особая роль президентов обеих стран в развитии сотрудничества между Баку и Ташкентом. Мощным стимулом в развитии связей стал визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан в июне нынешнего года. Этот визит ознаменовал новый этап во взаимоотношениях Азербайджана и Узбекистана. Взаимные поездки высокого уровня и тесные контакты создают широкие возможности для еще большего укрепления отношений двух дружественных и братских государств, отмечалось на встрече.

Президент Узбекистана подчеркнул значение межпарламентского сотрудничества для развития двусторонних отношений, указал на необходимость дальнейшего расширения связей в этой сфере.

После встречи с президентом Узбекистана Сахиба Гафарова дала интервью узбекскому телевидению, поделившись мыслями об участии азербайджанской делегации в 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов, а также о сегодняшнем состоянии и перспективах азербайджано-узбекских связей.