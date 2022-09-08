Армия Украины взяла под контроль несколько населенных пунктов

Украинские военные продолжают освобождать украинские населенные пункты от российской армии. Украинские СМИ пишут, что ВСУ взяли под контроль поселки Чкаловское, Шевченково в Харьковской области, а также село Благодатовка в Херсонской области.

Отмечается, что над освобожденными населенными пунктами подняли украинский флаг. Официальной информации от Генштаба ВСУ пока нет.