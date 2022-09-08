Минтруда о социальных выплатах семьям шехидов и участникам войны

Единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки лиц, ставших инвалидами в результате ранений, полученных при прохождении военной службы и наследников погибших до 2 августа 1997 года, уже получили более 14 тысяч человек.

Минтруда уже назначено 113 тысяч социальных выплат (ежемесячных пенсий, пособий, стипендий) 101 тысяче человек, в том числе членам семей шехидов и участникам войны. Также произведены страховые выплаты по государственному обязательному личному страхованию почти 2 тысячам человек.

С начала 2021 года пенсии членов семей шехидов, инвалидов войны, Национальных героев, а с начала 2022 года социальные пособия повышены в среднем на 60 процентов.

В послевоенный период жилищная программа была расширена в 5 раз. 3800 квартир было передано семьям шехидов, инвалидам войны и другим малообеспеченным лицам. Инвалидам войны передано 264 автомобиля. Всего более 12,5 тысячи семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или частными домами, а 7 450 инвалидов войны - автомобилями.

Также оказано 34 тысячи услуг социально-психологической поддержки и реабилитации 11 тысячам человек. В том числе психологическая поддержка и бесплатная медицина для 3 тысяч семей, реабилитационные услуги для 2600 человек, 367 единиц высокотехнологичных современных протезов для 352 инвалидов Первой и Второй Карабахских войн, 24300 реабилитационных средств для 1582 инвалидов войны.

В программах активной занятости задействовано более 13 тысяч семей шехидов и участников войны, в том числе до 8 тысяч человек в программах самозанятости.

В созданных в июне прошлого года совместных координационных центрах оказана помощь более 53 тысячам человек, в том числе членам семей шехидов, военнослужащим, пострадавшим на войне, и инвалидам войны.

В целом за послевоенный период реализован пакет социальной поддержки членов семей шехидов и участников войны, охвачено 117 тысяч человек, им оказано 232 тысячи услуг социальной поддержки.