«Я пристально слежу за этими событиями. Должен сказать, что у меня нет никакой вражды с Авазом Зейналлы, напротив, он всегда почтительно относился ко мне, всегда приглашал в свои эфиры и ничего плохого обо мне не говорил. Но он является членом одной команды, в которую входят всякие Рауфы Арифоглу, Айгюны Мурадханлы, Фуады Мурадовы, Кераметы Беюкчелы… Просто обратите внимание на их выступления. Кто встал на защиту Аваза Зейналлы? Это Гурбан Мамедов, Рагим Газиев…. Я обращаюсь к официальным лицам и правительству – не заигрывайте с ними! Это все люди, которыми в свое время пользовались Рамиз Мехтиев и Али Гасанов для того, чтобы внедрить аморальность в наше общество», - сказал Аслан Исмаилов.

Адвокат отметил, что этим людям удается влиять на общественное мнение, добавив, что не выступает в защиту журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

«Когда арестовали Эйнуллу Фатуллаева, я был одним из ключевых лиц в Форуме интеллигенции. На одном из собраний в театре Ибрус (создал покойный Рустам Ибрагимбеков – ред.) писатель Акрам Айлисли выступил с предложением обратиться к президенту страны с просьбой помиловать Эйнуллу Фатуллаева. Все 50-60 участников собрания поддержали эту идею и только я выступил против. Я призвал их не быть наивными, т.к. Фатуллаева все равно бы не выпустили, а наше заявление было бы расценено как вмешательство Форума интеллигенции в политику. Да и я считал, что Эйнулла Фатуллаев не был без греха. На следующее утро практически все СМИ страны вышли со статьями о том, что Аслан Исмаилов продался властям и выступает против освобождения Эйнуллы Фатуллаева. Мне тогда позвонил Фуад Алескеров (помощник президента - ред.) и предложил также написать статью про Эйнуллу Фатуллаева. Я ответил ему, что может и собирался писать на эту тему, но после вашего звонка точно этого делать не буду», - сказал Аслан Исмаилов.

Адвокат отмечает, что после выхода из тюрьмы Эйнулла Фатуллаев не хотел возвращаться в журналистику.

«Мы встретились с ним после его освобождения. Он признался, что больше не хочет заниматься журналистикой, а планирует создать НПО и заниматься правозащитной деятельностью. Но представители оппозиции заявили ему, что именно им он обязан своим освобождением и поэтому должен примкнуть к ним. Эйнулла сказал, что его оставили перед выбором. Но он видит, что власти идут по более правильному пути и поэтому он намерен поддерживать их», - сказал он.

Аслан Исмаилов снова коснулся аудиозаписи голоса Аваза Зейналлы, которую распространил Эйнулла Фатуллаев.