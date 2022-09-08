Аслан Исмаилов обратился к Генпрокурору, главе МВД и начальнику СГБ: «Всем понятно, что речь идет о деньгах!» видео
Известный адвокат и общественный деятель Аслан Исмаилов выступил с сенсационным видеообращением, в котором отреагировал на коррупционный скандал, в котором оказался замешан руководитель интернет-телеканала «Хурал ТВ» журналист Аваз Зейналлы.
Напомним, что ранее haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, набросившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.
«Я пристально слежу за этими событиями. Должен сказать, что у меня нет никакой вражды с Авазом Зейналлы, напротив, он всегда почтительно относился ко мне, всегда приглашал в свои эфиры и ничего плохого обо мне не говорил. Но он является членом одной команды, в которую входят всякие Рауфы Арифоглу, Айгюны Мурадханлы, Фуады Мурадовы, Кераметы Беюкчелы… Просто обратите внимание на их выступления. Кто встал на защиту Аваза Зейналлы? Это Гурбан Мамедов, Рагим Газиев…. Я обращаюсь к официальным лицам и правительству – не заигрывайте с ними! Это все люди, которыми в свое время пользовались Рамиз Мехтиев и Али Гасанов для того, чтобы внедрить аморальность в наше общество», - сказал Аслан Исмаилов.
Адвокат отметил, что этим людям удается влиять на общественное мнение, добавив, что не выступает в защиту журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
«Когда арестовали Эйнуллу Фатуллаева, я был одним из ключевых лиц в Форуме интеллигенции. На одном из собраний в театре Ибрус (создал покойный Рустам Ибрагимбеков – ред.) писатель Акрам Айлисли выступил с предложением обратиться к президенту страны с просьбой помиловать Эйнуллу Фатуллаева. Все 50-60 участников собрания поддержали эту идею и только я выступил против. Я призвал их не быть наивными, т.к. Фатуллаева все равно бы не выпустили, а наше заявление было бы расценено как вмешательство Форума интеллигенции в политику. Да и я считал, что Эйнулла Фатуллаев не был без греха. На следующее утро практически все СМИ страны вышли со статьями о том, что Аслан Исмаилов продался властям и выступает против освобождения Эйнуллы Фатуллаева. Мне тогда позвонил Фуад Алескеров (помощник президента - ред.) и предложил также написать статью про Эйнуллу Фатуллаева. Я ответил ему, что может и собирался писать на эту тему, но после вашего звонка точно этого делать не буду», - сказал Аслан Исмаилов.
Адвокат отмечает, что после выхода из тюрьмы Эйнулла Фатуллаев не хотел возвращаться в журналистику.
«Мы встретились с ним после его освобождения. Он признался, что больше не хочет заниматься журналистикой, а планирует создать НПО и заниматься правозащитной деятельностью. Но представители оппозиции заявили ему, что именно им он обязан своим освобождением и поэтому должен примкнуть к ним. Эйнулла сказал, что его оставили перед выбором. Но он видит, что власти идут по более правильному пути и поэтому он намерен поддерживать их», - сказал он.
Аслан Исмаилов снова коснулся аудиозаписи голоса Аваза Зейналлы, которую распространил Эйнулла Фатуллаев.
«Если провести сегодня опрос, то 99% заявят, что Эйнулла Фатуллаев врет. Но посмотрите на ситуацию. Он сделал анонс о том, что один из главных редакторов вымогал взятку в 20 тысяч манатов у семьи арестованного бизнесмена Расима Мамедова. Он пригрозил раскрыть имя главреда, если деньги не будут возвращены семье бизнесмена. Я так понимаю, что деньги не были возвращены в срок и Эйнулла, сдержав слово, обнародовал информацию, что деньги получил Аваз Зейналлы. В подтверждение своих слов он также выложил аудиозапись с голосом Аваза Зейналлы. Я юрист и понимаю в чем дело. Любой думающий человек понимает, о чем идет речь на этой аудиозаписи. Для меня непонятна лишь одна деталь, почему адвокат Эльчин Садыгов, являвшийся другом Эйнуллы Фатуллаева, неожиданно поддержал не его, а Аваза Зейналлы? Я хочу обратиться к Генеральному прокурору. Цель не в том, чтобы арестовать Аваза Зейналлы или какого-то адвоката. Я хочу, чтобы подобным играм и грязному бизнесу был положен конец. Ведь очевидно, что были получены 20 тысяч манатов. Но почему адвокат выбрал сторону Аваза Зейналлы? Всю ли сумму получил Аваз Зейналлы или только часть? Не шантажировали ли адвоката, чтобы он выступил против своего друга Эйнуллы Фатуллаева? На эти вопросы должно ответить следствие», - сказал он.
Аслан Исмаилов отметил, что в социальных сетях многие люди выступают с нападками на Эйнуллу Фатуллаева.
«Я не защищаю его. Эйнулла Фатуллаев – не святой! А некоторые вещи я знаю лучше всех. Но я со всей ответственностью заявляю, что Эйнулла Фатуллаев в разы профессиональнее, совестливее, благочестивее и патриотичнее тех, кто сегодня нападает на него. В отличие от них, Эйнулла Фатуллаев служит своей стране и государству. Тут ведь речь идет не о 20 тысячах манатов, а о том, что из Аваза Зейналлы слепили героя, а Эйнуллу Фатуллаева превратили во врага народа. Нельзя забывать, что есть аудиозапись! Почему журналисты, которые обвиняют Эйнуллу Фатуллаева, не удосужились встретиться с членами семьи Расима Мамедова? Может, тогда бы пролили свет на историю о 20 тысячах манатов?», - сказал адвокат.
Аслан Исмаилов заявил, что вставшие сегодня на защиту «Хурал ТВ» и Аваза Зейналлы являются большой группой рэкетиров, которых все боятся.
«Они прикрываются маской защитников бедных и обездоленных людей, у которых попраны права. Но это не так! Эти люди занимались дискредитацией ярких представителей нашей интеллигенции – Анара, Рамиза Ровшана и других. Эти же люди дискредитировали азербайджанскую армию, которая одержала блестящую победу в 44-дневной войне. Они выдают победу нашей армии за поражение. И нужно помнить, что эти банды рэкетиров в свое время были созданы Рамизом Мехтиевым и Эльдаром Махмудовым. Я обращаюсь к главе СГБ Али Нагиеву, к главе МВД Вилаяту Эйвазову, Генеральному прокурору Кямрану Алиеву: послушайте еще раз эту аудиозапись, о чем там идет речь? О деньгах или документах? Расследуйте это дело! Это дело должно быть сигналом. Если виноват Эйнулла, если он оклеветал Аваза Зейналлы, то арестуйте его. Если врет Эльчин Садыгов, арестуйте его. Если Аваз Зейналлы брал деньги, то арестуйте его. Наше общество когда-нибудь должно очиститься», - сказал он.