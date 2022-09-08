Почему принц Чарльз стал королем Карлом III

Принц Чарльз стал королем Великобритании, выбрав себе имя Карл III. Как пишет PA Media, это было его собственным выбором. Чарльз не менял имя, а выбрал свое собственное, как и его королева-мать Елизавета II.

В древности оно означало «свободный человек». В королевских кругах его воспринимают проклятьем. Карл I был единственным монархом, казненным за измену, а правление Карла II сопровождалось чумой и Великим лондонским пожаром.

Нынешний король пошел против традиций и не выбрал себе имя Георг. Он мог стать Георгом VII.

Церемония коронации по традиции пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Лиз Трасс сослалась на короля Карла III в своей речи на Даунинг-стрит, сказав: «Сегодня корона переходит, как это было уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, Его Величеству королю, Карлу III». Вестминстерская резиденция британской королевской семьи Кларенс-Хаус подтвердила титул.