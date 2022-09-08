Эксперт Минздрава о хирургических болезнях детей

"К наиболее частым хирургическим заболеваниям у детей относятся патологическое выпячивание брюшины (паховые грыжи, водянка яичка), разрывы передней брюшной стенки (пупочные грыжи, грыжи белой линии живота), крипторхизм (неопущение яичка в мошонку). Паховая грыжа является наиболее распространенным врожденным пороком развития у детей, встречается примерно у 5 процентов мальчиков. При этом у мальчиков выявляют патологию до 5-10 раз чаще, чем у девочек. Соотношение правосторонней локализации паховой грыжи к левосторонней 2:1. В 10 процентах случаев бывает двусторонняя паховая грыжа (патологическое выпячивание внутренних органов в просвет пахового канала одновременно с двух сторон). У девочек данная патология развивается в два раза чаще. В связи с чем во избежание нарушения полового развития девочкам на регулярной основе следует проходить обследование у детского гинеколога", - рекомендует Агаев.

Далее врач отмечает, что "причина, анатомическое строение и хирургический метод лечения паховой грыжи у детей полностью отличаются от приобретенной паховой грыжи у взрослых. Операция может быть открытой и эндоскопической. В последнее десятилетие предпочтение отдается малоинвазивной (лапароскопической) хирургии. Крипторхизм необходимо лечить хирургическим путем. Операцию желательно делать в период от 6 месяцев до 2 лет. В случае, если одностороннее неопущение яичка обнаружено после полового созревания, рекомендуется удаление яичка, потому что риск развития рака в будущем может быть высоким".

Говоря о первопричине врожденных патологий у новорожденных, Агаев указывает, что "подавляющее большинство пороков обусловлено нарушениями развития, возникшими в первом триместре беременности, в период органогенеза. Первичные причины врожденных патологий разнообразны и зависят от наследственных факторов, состояния здоровья родителей, особенно матери, факторов внешней среды. Некоторые патологии вызваны нехирургическими генетическими заболеваниями, например, муковисцидозом (мультисистемное, наследственное, опасное для жизни заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез, а также жизненно важных органов и систем), внутриутробным заворотом и некрозом кишечника (опасное для жизни состояние, которое характеризуется гибелью тканей стенки кишки), внутриутробным перитонитом (локальное или генерализованное воспаление брюшины плода в ответ на пренатальную перфорацию кишечника и попадание мекония в брюшную полость), атрезией тонкой кишки (врожденная непроходимость просвета тощей кишки или подвздошной кишки)".

На вопрос, при каких симптомах следует обратиться к детскому хирургу, специалист-эксперт ответил, что при выявлении у ребенка таких признаков, как боли в животе, рвота, особенно желчная, метеоризм, асимметрия, покраснение, припухлость в паху и наружных половых органах, "беспричинная" высокая температура, периодическая "беспричинная" рвота и других признаков необходимо обратиться к детскому хирургу или педиатру. Например, острый аппендицит редко возникает у детей раннего возраста. Заболевание сначала начинается с ощущения общего дискомфорта, слабости, потери аппетита, а через несколько часов повышается температура. При болях в животе у детей, особенно раннего возраста, важен осмотр детского хирурга.

Рассказывая о кистах в легких и печени детей, Агаев отмечает, что в "большинстве случаев печеночная киста у детей представляет собой доброкачественное образование. Кисты могут быть врожденными (простые, мезенхимальные гамартомы, эпидермальные, лимфангиомы, внутрипеченочные желчные) и приобретенными (посттравматическими, паразитарными, неопластическими). Поэтому даже при отсутствии клинических признаков необходимо детально обследовать детей и лечить их в соответствии с выявленной патологией. Кисты легких являются врожденным пороком развития легочной ткани. В большинстве случаев выявляется во внутриутробном (пренатальном) периоде. В экстренных случаях может быть проведено пренатальное гормональное лечение или фетальная манипуляция. Если у пациентки в постнатальном периоде развивается дыхательная недостаточность, рекомендуется через 3 месяца провести плановую операцию".