Эрдоган: у Турции нет проблем с газом

Турция может получить скидку на российский газ, если договоренность с президентом России Владимиром Путиным будет достигнута. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Россия не вводит против нас никаких санкций. Тем более у меня был с ним (президентом России Владимиром Путиным – ред.) разговор по поводу цены (на газ - ред.). Если его решение также будет положительным, то «свет будет сиять». Потому что наша забота – обеспечить наших граждан как можно большим количеством электроэнергии или природного газа на более выгодных условиях», - сказал турецкий лидер.

По его словам, проблем с газом у Турции на сегодняшний день нет.