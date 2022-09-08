Попытка самосожжения в бакинской школе

Во дворе средней школы №22 в поселке Маштага мужчина пытался сжечь себя.

Как сообщает Qafqazinfo, мужчина пришел во двор школы с бутылкой бензина и угрожал сжечь себя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину. Выяснилось, что это был отец одного из учащихся Т.Гусейнов (1981 г.р.).

По предварительной информации, у мужчины наблюдаются психологические проблемы.