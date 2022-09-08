Папикян рассказал в Пентагоне о ситуации на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Армении Сурен Папикян в Пентагоне встретился с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем.

Как сообщают армянские СМИ, в ходе встречи была обсуждена вся повестка армяно-американского оборонного сотрудничества, были достигнуты договоренности по углублению взаимодействия в сферах осуществления миротворческой миссии, а также военного образования, военной медицины и в других отраслях.

По просьбе американской стороны Папикян представил сформировавшуюся вокруг Армении военно-политическую обстановку, в том числе рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе.