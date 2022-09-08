Даже Захар Прилепин признал тяжелое положение российской армии

На изюмском направлении (украинский город Изюм в апреле этого года был захвачен российскими войсками) для российской армии складывается не самая лучшая ситуация.

Российский писатель и политик Захар Прилепин сообщил в своем телеграм-канале, что российскому гарнизону срочно нужны резервы в Изюм. Он отметил, что имеющихся в городе сил недостаточно для отражения атак армии Украины: «Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят». Позже он сообщил, что в Изюм зашло подкрепление.

В других российских телеграм-каналах отмечается, что Изюм отрезан с севера, сопротивление, которое оказывается украинцам, минимально. Если украинской армии получится дойти до города Оскол «восточнее Изюма, то все... котел». Для контрудара нужны резервы, командующий и штаб, чтобы управлять такими действиями, но шансов на это меньше».

В российских телеграм-каналах также указывается, что у российской группировки «есть силы и запасы, чтобы выиграть время, но он будет небольшим... Катастрофа рядом... Сегодня и завтра будут решающими».

Телеграм-каналы также пишут, что «изюмская группировка ВС РФ в оперативном окружении. Для ВСУ это означает снятие угрозы для северного фланга Донецкой группировки, что позволит высвободить силы для атак в направлении Херсона и, вероятно, Мелитополя».