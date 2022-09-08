Россияне могут остаться без дешевого газа

Жители России могут лишиться дешевого газа из-за противостояния между Россией и Евросоюзом. К этому выводу пришло правительство России в закрытом докладе, пишет Reuters.

«Сокращение поставок зарубежным потребителям приведет к разбалансировке системы, когда низкие цены на внутреннем рынке компенсируются экспортной выручкой», - говорится в документе. Его обсуждали 30 августа на совещании у премьера Михаила Мишустина. Эксперты утверждают, что речь идет о разрушении экономической модели, созданной в 1960-е годы при Леониде Брежневе.

Европа может отказаться от газа из России к 2027 году. Тогда бюджет России будет ежегодно терять по ₽400 млрд, или $6,55 млрд долларов к 2030 году. «В результате, вероятно, возникнет дефицит средств на необходимое развитие газификации регионов», - отмечается в докладе.

Помимо этого, отказ европейских стран от газа ударит по российскому экспорту. Он может сократиться на 100 млрд кубометров в год, что составляет почти половину от общего экспорта в 2021 году. Тогда газовый сектор потеряет $41 млрд.

Россия не сможет быстро переориентироваться на Восток, у нее нет инфраструктуры для этого. Новый трубопровод «Сила Сибири - 2» начнут закладывать не раньше 2024 года.