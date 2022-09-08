Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на следующей неделе в Самарканде ситуацию с реализацией "зерновой сделки", заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел", - сказал Песков журналистам.

Отметим, что на будущей неделе в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.