В пресс-службе министерства сообщили, что в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Государственной противопожарной службы, во дворах, принадлежащих жителям села Тулаллар Гёйгёльского района Захиру Мамедову и Эшгину Хагвердиеву, были обнаружены печи, незаконно производящие древесный уголь.

Эксплуатация печей, изготовленных кустарями и не отвечающих требованиям каких-либо правил пожарной безопасности, в жилой зоне, а также вблизи лесной зоны, создает опасность возникновения пожара, а также создает риск распространения пожара на большую территорию за короткое время, угрозу природе, жизни и здоровью человека.

Принимая во внимание вышеизложенное, в отношении Захира Машди оглу Мамедова и Эшгина Разеддина оглу Хагвердиева, которые, пренебрегая пожарной безопасностью, вопреки требованиям законодательства организовали специальные очаги для производства древесного угля, в Государственной службе пожарного надзора МЧС был оформлен факт и в порядке, предусмотренном законодательством, были сделаны официальные обращения в соответствующие государственные органы для принятия соответствующих мер.