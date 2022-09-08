Кремль не комментирует наступление армии Украины

Кремль не комментирует ситуацию в районе Балаклеи под Харьковом и другие события в зоне вооруженного конфликта в Украине. Об этом на брифинге 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают украинские СМИ.

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге Конашенкову (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков - ред.)", - подчеркнул спикер российского лидера.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с боевыми действиями, в частности, в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области.

6 сентября украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском направлении. 8 сентября стало известно об освобождении более 20 населенных пунктов, в том числе города Балаклея.

