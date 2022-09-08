Расим Мамедов: «Кто эти лица? Что я растратил?»

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, причиной этого послужила неявка в суд адвокатов Расима Мамедова. Так, адвокаты заранее направили в суд уведомление о том, что не смогут присоединиться к процессу из-за других дел. Несмотря на это, судьи настояли на проведении заседания, а адвокатам Расима Мамедова было направлено предписание обязательно явиться в суд.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова. Заседание суда состоялось с двухчасовым опозданием.

Судебный процесс начался при участии лишь одного из адвокатов бизнесмена – Парвиза Мамедова, который выразил протест о незаконности проведения процесса без участия двух его коллег.

«Я вынужденно явился на процесс, хотя заранее предупреждал суд о том, что не смогу принять участие на суде. Я против проведения процесса без моих коллег, потому что будет объявлен обвинительный акт. Адвокаты должны быть посвящены в суть предъявленных обвинений», - сказал адвокат Парвиз Мамедов.

Адвокат добавил, что по поручению своего подзащитного занят подготовкой одного важного документа.

«Это очень важный документ. Есть вопросы, которые составляют адвокатскую тайну, и я не могу сообщить о них суду», - добавил адвокат.

Расим Мамедов также заявил, что представит суду важные документы, добавив, что в заключении экспертизы слишком завышены цифры.

«Цифры, указанные в отчете экспертизы, неверны. Не было таких объемов производства и продажи. В течение 19 месяцев они не работали с нами и не уточняли ничего. Они заглянули в учетную книгу переводов денег и выдумали цифры. Я представлю суду документы, и вы увидите, что написанное ими неверно», - сказал он.

Затем гособвинитель объявил обвинительный акт, в котором говорится, что ООО Baku Steel Company было учреждено в августе 2009 года, и до 28 января 2021 года Расим Мамедов занимал должность председателя Наблюдательного совета. Согласно обвинению, Расим Мамедов злоупотребил служебными полномочиями, создал различные компании, которым по заниженной цене продавал продукцию Baku Steel Company. Он также обвиняется в том, что использовал продукцию компании при строительстве своих объектов и жилых зданий. В общей сложности предприниматель обвиняется в присвоении и растрате 185 миллионов манатов.

В свою очередь, Расим Мамедов заявил, что ему непонятна суть предъявленных обвинений.

«Я не понимаю и не принимаю эти обвинения. Утверждают, что я нарушил интересы физических и юридических лиц. Кто эти лица? Что я растратил? Пишут, что я назначил себя председателем Наблюдательного совета. При этом в одном месте указывают, что это произошло в 2009 году, а в другом – в 2011 году. Так в какой день я назначил себя?», - сказал Расим Мамедов.

Гособвинитель отметил, что в ходе судебного процесса будет внесена ясность во все эти вопросы.

Расиму Мамедову предложили дать показания, однако бизнесмен заявил, что хочет выступить, но пока не готов к этому. Он попросил время на подготовку и консультацию со своими адвокатами.

Судебный процесс продолжится 12 сентября.

Стоит также отметить, что до начала судебного заседания в зал суда пытался попасть экс-депутат Назим Бейдемирли, который представился потерпевшим по делу. Однако выяснилось, что его имя не значится в списке потерпевших.