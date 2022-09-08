Российскому оппозиционеру Илье Яшину продлили арест

Басманный райсуд Москвы продлил до 12 ноября срок содержания под стражей муниципальному депутату, оппозиционеру Илье Яшину, сообщили российские СМИ.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении суда.

«Медиазона» пишет, что заседание прошло в закрытом режиме. Следователь спросил у Яшина, служил ли тот в армии, политик ответил ему, что нет - по состоянию здоровья. И сразу после этого следователь ходатайствовал о закрытии заседания, так как на нем будет разглашаться медицинская тайна.

13 июля оппозиционного политика Илью Яшина арестовали по уголовной статье о публичном распространении дезинформации об армии РФ (вторая часть статьи 207.3 УК).