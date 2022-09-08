Российский миллиардер Михаил Фридман, который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, предложил перевести миллиард долларов украинскому Альфа-банку, который 12 августа было решено переименовать в "Сенс-банк". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что своим предложением российский бизнесмен рассчитывает убедить власти Великобритании снять с него санкции. Предложение Фридмана – далеко не единственное такого рода, пишет WSJ. Многие внесенные в черные списки российские предприниматели, а также целые банки и компании тайно предлагают властям на Западе подобные сделки, утверждает издание.

Сам Фридман отрицает, что делал такое предложение, однако в своей публикации WSJ ссылается на председателя наблюдательного совета Альфа-банка Украина Романа Шпека, который утверждает, что такой запрос поступал.

В Британии уже отреагировали на информацию The Wall Street Journal. "Великобритания не потворствует уклонению от санкций", - заявили в МИД страны.

Михаил Фридман владеет контрольным пакетом акций российского Альфа-банка. Он и его деловые партнеры Петр Авен и Герман Хан попали в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, но пока избежали санкций со стороны США. При этом Альфа-банк, один из крупнейших частных финансовых институтов России, занесен в черный список Минфина США.