НАТО: Украина утратит независимость, если прекратит боевые действия
НАТО считает, что если Украина откажется от боевых действий, то прекратит свое существование. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, передают российские СМИ.
Столтенберг заверил, что альянс намерен снабжать Киев вооружениями в долгосрочной перспективе. «Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам», - сказал генсек НАТО.