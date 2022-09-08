Эйнулла Фатуллаев требует лишить Эльчина Садыгова мантии адвоката

Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az, журналист Эйнулла Фатуллаев обратился к председателю Коллегии адвокатов Анару Багирову с просьбой провести дисциплинарное разбирательство в отношении адвоката Эльчина Садыгова.

«Член Коллегии адвокатов допустил противоправные действия и нарушил адвокатскую этику. Представляющий интересы бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова взял у семьи своего подзащитного 20 тысяч манатов и вступил в сговор с журналистом Авазом Зейналлы. Согласно сговору, журналист Аваз Зейналлы, получив деньги, взял на себя обязательство не критиковать и не оскорблять Расима Мамедова.

Однако Аваз Зейналлы нарушил взятые на себя обязательства и буквально в следующем эфире подверг оскорблениям Расима Мамедова. Когда адвокат Эльчин Садыгов потребовал деньги обратно, Аваз Зейналлы отправил ему голосовое сообщение, в котором выразил готовность вернуть взятку.

Таким образом, Эльчин Садыгов грубо нарушил адвокатскую этику и создал условия для совершения противозаконных действий. Прошу вас принять к сведению вышеуказанные факты», - говорится в обращении журналиста Эйнуллы Фатуллаева.