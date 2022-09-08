Шеф Пентагона об успехах армии Украины

Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в своих операциях в Харькове и Херсоне, заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

"Сейчас мы видим успех возле Херсона, мы видим определенный успех возле Харькова, и это очень вдохновляет", - отметил глава Пентагона.

По его словам, эти достижения станут серьезным ударом для России. Они также станут большим толчком для Киева, который стремится показать своим западным поклонникам, что он может изменить факты на местах силой и заслуживает дальнейшей поддержки.