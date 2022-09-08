В Армении допрашивают вернувшихся из Азербайджана военнослужащих
Пятерых армянских военнослужащих, переданных накануне Армении, допрашивают. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.
"Военнослужащие находятся в военном управлении Следственного комитета Еревана. Их допрашивают. После этого будет определен их статус", - сказал Тадевосян.
Напомним, что накануне Азербайджан передал Армении военнослужащих Мартина Мушеговича Аграманяна (1997 г.р.), Ашота Артаковича Геворкяна (1997 г.р.), Феликса Аршаковича Григоряна (1996 г.р.), Вараздата Манукяна (1990 г.р.) и Эдика Тиграни Овсепяна (1999 г.р.).