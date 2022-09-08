Блинкен: «Игра уже окончена. Путин здесь проиграл»

От Украины зависит, как закончится ее война с Россией, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, он подчеркнул при этом, что захваченные Россией территории «должны вернуться Украине», передает «Голос Америки».

«Они должны определить, на каких условиях захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией, – продолжил Блинкен. – Президент Зеленский очень четко заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двоих нет, и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России».

Блинкен добавил, что пока Россия не продемонстрирует серьезность своих намерений включиться в дипломатическую работу, «увы, мало что может быть сделано». «Россия захватила территории на юге и востоке Украины. Это Украина, это не Россия, – указал госсекретарь. – И в конце концов, эти территории должны вернуться Украине. Суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены. У меня нет сомнений на этот счет».

По словам Блинкена, президент России Владимир Путин пытается «реализовать свое убеждение, что Украина не является самостоятельной страной и принадлежит России». «Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл», – заявил Блинкен.