Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:41

Турция, похоже, отказалась или отложила на время планы военной операции против террористов РПК/ОНС с целью создания на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности. Тем не менее США наращивают военное присутствие в данном регионе и провели вблизи турецкой границы совместные учения с курдскими боевиками из организации «Сирийские демократические силы».

Согласно поступающим с севера Сирии сообщениям, возглавляемая США международная коалиция против ИГИЛ провела совместные военные учения с боевыми подразделениями «Сирийских демократических сил» в приграничном Дерикском районе, неподалеку от села Тегил-Бегил. «В учениях приняли участие военнослужащие США и бойцы «Сирийских демократических сил», - сообщают сирийские источники. - Были задействованы противотанковые ракеты, бронетехника и самолеты-разведчики ВВС США. Это - первые совместные учения, проводимые в данном регионе». Аналогичную информацию обнародовало также Командование сил международной коалиции во главе с США. Важно подчеркнуть, что Дерикский район расположен всего в четырех километрах от границы с Турцией.

Агентство Франс Пресс подчеркивает, что на учениях использовались американские противотанковые ракеты Javelin. Учитывая, что у террористов ИГИЛ нет в настоящее время танков или другой бронетехники, трудно предположить, что военные учения «Сирийских демократических сил» действительно направлены на противодействие фундаменталистам ИГИЛ. На опубликованных французским информационным агентством фотографиях видно, что в учениях были задействованы боевые бронированные машины (ББМ) «Брэдли» и бронетранспортеры MRAP армии США. Агентство Франс Пресс также выставило фотографии, на которых американские военные инструкторы учат боевиков РПК/ОНС применять противотанковые ракеты Javelin и AT4. Как известно, возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию, созданную в 2014 году для противодействия боевикам Исламского государства (ИГИЛ), обеспечивают военным персоналом и техникой более тридцати государств мира.