Американцы и курды взялись за оружие на границе с Турцией главное на этот час+фото
Турция, похоже, отказалась или отложила на время планы военной операции против террористов РПК/ОНС с целью создания на севере Сирии 30-километровой зоны безопасности.
Тем не менее США наращивают военное присутствие в данном регионе и провели вблизи турецкой границы совместные учения с курдскими боевиками из организации «Сирийские демократические силы».
Согласно поступающим с севера Сирии сообщениям, возглавляемая США международная коалиция против ИГИЛ провела совместные военные учения с боевыми подразделениями «Сирийских демократических сил» в приграничном Дерикском районе, неподалеку от села Тегил-Бегил.
«В учениях приняли участие военнослужащие США и бойцы «Сирийских демократических сил», - сообщают сирийские источники. - Были задействованы противотанковые ракеты, бронетехника и самолеты-разведчики ВВС США. Это - первые совместные учения, проводимые в данном регионе».
Аналогичную информацию обнародовало также Командование сил международной коалиции во главе с США.
Важно подчеркнуть, что Дерикский район расположен всего в четырех километрах от границы с Турцией.
Агентство Франс Пресс подчеркивает, что на учениях использовались американские противотанковые ракеты Javelin. Учитывая, что у террористов ИГИЛ нет в настоящее время танков или другой бронетехники, трудно предположить, что военные учения «Сирийских демократических сил» действительно направлены на противодействие фундаменталистам ИГИЛ.
На опубликованных французским информационным агентством фотографиях видно, что в учениях были задействованы боевые бронированные машины (ББМ) «Брэдли» и бронетранспортеры MRAP армии США. Агентство Франс Пресс также выставило фотографии, на которых американские военные инструкторы учат боевиков РПК/ОНС применять противотанковые ракеты Javelin и AT4.
Как известно, возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию, созданную в 2014 году для противодействия боевикам Исламского государства (ИГИЛ), обеспечивают военным персоналом и техникой более тридцати государств мира.
После того, как в 2020 году коалиция объявила о завершении операций в Ираке, ее основные усилия сосредоточились на сирийском направлении. В рамках этой миссии США оказывают военную и инструкторскую помощь подразделениям «Сирийских демократических сил». В настоящее время в Сирии находится около 900 американских военнослужащих, а на днях, как уже сообщал haqqin.az, американцы сформировали новую военную базу в приграничном с Турцией районе Камышлы.
Согласно информации Сирийской мониторинговой группы по правам человека, вчера коалиция направила в районы, контролируемые боевиками РПК/ОНС, очередной конвой из 50 грузовиков с военной помощью и бронеавтомобилями, который уже пересек пограничный переход Аль-Валид на границе с Ираком на севере Сирии.
Сирийская мониторинговая группа отмечает, что это уже третий по счету «гуманитарный конвой», направленный курдским боевикам из организации «Сирийские демократические силы».