Минздрав и TƏBİB о заболевших сибирской язвой в Барде

1 сентября на основании информации, полученной от жителя села Пиядалар Бардинского района, специальная группа, состоящая из сотрудников Исполнительной власти Бардинского района, Центра по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения и Бардинского филиала Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, Бардинской районной центральной больницы, Управления ветеринарии, Агентства пищевой безопасности, муниципалитета села Пиядалар, а также полиции, провела мониторинг на территории села.

В совместном заявлении Министерства здравоохранения и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) говорится, что в ходе мониторинга было выявлено, что на руках и предплечьях шести жителей села были обнаружены раны, характерные для сибирской язвы. По рекомендации врача-специалиста инфекционного отделения Бардинской районной центральной больницы при TƏBİB эти лица были помещены в инфекционное отделение районной центральной больницы. Образцы, взятые у пациентов для лабораторного исследования, отправили в Мингячевирский региональный центр по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения. Результаты 3 проб оказались положительными. Лица с положительными результатами лабораторных анализов находятся на лечении в инфекционном отделении Бардинской районной центральной больницы. Их состояние стабильное. Ожидается, что в ближайшее время пациентов выпишут домой.

Источником возбудителя сибирской язвы считаются больные животные и земля, в которой захоронены животные, умершие от этого заболевания. Заболевание передается от животных к человеку, но не от человека к человеку.

Как сообщил haqqin.az глава муниципалитета села Пиядалар Муршуд Ахмедов, госпитализированы две женщины и мужчина. «У нескольких жителей села были взяты пробы на инфекцию, проверен скот, никаких заболеваний обнаружено не было». По словам Ахмедова, паники в селе нет, весь домашний скот под контролем специалистов.