Контрнаступление армии Украины: из захваченных Россией городов вывозят жителей

В подконтрольной России администрации захваченной части Харьковской области Украины объявили, что начали «эвакуацию» гражданского населения из города Изюм, который контролируют российские войска, сообщают российские СМИ.

Представитель пророссийских властей Виталий Ганчев заявил, что людей вывозят, «прежде всего, из города Купянск, города Изюм». Кроме того, в поселке Великий Бурлук, который, по заявлению Ганчева, оказался под артобстрелом, жителям также предложили уехать «в более безопасные населенные пункты».

В Изюме расположен штаб российской группировки, наступающей на Донбасс с севера, в Купянске базируется подконтрольная России администрация, претендующие на управление Харьковской областью.