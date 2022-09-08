В Азербайджане чиновника арестовали при получении взятки

Начальник Управления государственного архива Джалилабадского района Тогрул Чапар оглу Искандеров задержан при получении взятки. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно информации Тогрул Искендеров, будучи в сговоре со своим знакомым Багиром Ширалиевым, получил взятку за то, что на основе имеющихся архивных документов выдал справку гражданину о выделении земельного участка.

Также было установлено, что Тогрул Искендеров вместе с Багиром Ширалиевым под видом выдачи поддельных справок о стаже работы присвоили у граждан 11 500 манатов.

В отношении Тогрула Искендерова и Багира Ширалиева возбуждены уголовные дела. Решением суда Тогрул Искендеров арестован, в отношении Багира Ширалиева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.