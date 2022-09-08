Большинство стран Евросоюза против ограничения цены на российский газ

Часть стран Евросоюза отказалась поддержать инициативу Еврокомиссии ввести потолок цен на российский газ, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. По информации Reuters, идею не поддержало большинство стран ЕС.

9 сентября в Брюсселе прошла встреча министров энергетики стран-членов Евросоюза. Некоторые министры выступили за ограничение цены на весь закупаемый газ — не только российский, сообщает Bloomberg.

Financial Times написала, что против введения потолка цен для всех поставщиков выступили как минимум 10 стран — в том числе Австрия, Польша, Италия, Греция и Венгрия. В этих странах опасаются, что ограничение цен лишь на российский газ заставит Москву полностью остановить поставки в Европу.

Идею введения потолка на российский газ поддерживают, в частности, страны Балтии и Франция. Германия и Австрия, как сообщает Bloomberg, против любых ограничений цены на газ. В Берлине считают, что это «подаст неверный сигнал рынку». Вместо этого там предлагают ограничить тарифы для граждан, если их потребление энергии не превышает определенный лимит.