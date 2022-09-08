Премьер Польши и президент Латвии приехали в Киев

«Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Владимира Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине до победы в этой войне. Латвия - ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!», - написал президент Латвии в Twitter.

Во время своего визита польский премьер и лидер Латвии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Моравецкий, со своей стороны, поздравил украинских военных с успешным наступлением и пожелал, чтобы это было сигналом к окончательной победе. По словам премьера, победа России означала бы поражение не только для Украины, но и для Европы, а также ее ценностей.

«Санкции против России становятся все болезненнее их экономике. Россия использует экономические инструменты как пистолет, который приставлен к главе многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу», - заявил премьер Польши.