Джейхун Байрамов принял Игоря Ховаева

В пятницу, 9 сентября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя главы МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщили в haqqin.az во внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим на двусторонней повестке дня между Азербайджаном и Россией, о текущей ситуации в регионе, в том числе о различных аспектах процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о проделанной работе в области мер по укреплению доверия и дальнейших перспективах.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также соглашений, достигнутых в рамках процесса нормализации, для обеспечения мира и безопасности в регионе.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.