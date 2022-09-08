В России заявили о задержании шпиона в Москве

В Москве арестовали жителя столицы Михаила Баранова по подозрению в госизмене. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

По ее словам, в отношении М.Баранова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 года.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

По версии следствия, Баранов попытался передать представителю иностранного государства сведения, которые составляют гостайну. Материалы дела содержат гриф «секретно».