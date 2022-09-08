Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:45

Украинская армия в настоящее время оттесняет россиян в двух направлениях — на юг и восток. Широкомасштабное контрнаступление, начавшееся на Харьковском фронте 5 сентября, может привести к окружению 10-тысячной группировки русской армии. С 5 по 8 сентября украинская армия продвинулась более чем на 50 километров, в нескольких местах прорвав российскую линию обороны в направлении Харькова. В то же время продолжается контрнаступление украинской армии, начатое в конце августа в направлении Херсона. В этом направлении ВСУ продвигаются медленнее, но все же успели освободить несколько населенных пунктов. В то же время в результате разрушения мостов через Днепр резко ухудшилась безопасность группировки русских численностью около 20 тысяч человек на левом берегу реки. Сейчас они находятся в состоянии полуокружения, а их снабжение возможно только по понтонным мостам, по которым периодически попадает украинская артиллерия.

В настоящее время получить информацию о том, что происходит на южном и восточном направлениях фронта, можно в основном из социальных сетей, в том числе телеграм-каналов. Российское командование предпочитает умалчивать происходящее на харьковском направлении, но военкоры-пропагандисты подтверждают: ситуация для россиян складывается плачевная. Независимый российский сайт «Медуза» привел подробности контратаки украинской армии. Сообщается, в период наступления 5 сентября в направлении Харькова хорошо вооруженных частей ВСУ первую линию обороны российской армии составляли в основном призывники и мобилизованные из «народных республик» Донбасса. Украинская армия наступала с большой силой и впервые за время войны обладала преимуществом в боевой технике за счет бронетанковой техники, предоставленной странами Западной и Восточной Европы. В результате украинцы прорвали линию фронта с нескольких направлений, атаковали и обошли город Балаклея с севера и юга, но в город не вошли. Русские войска, стоявшие южнее Балаклеи, не смогли отойти назад, так как не сумели форсировать реку Северский Донец, оставив несколько населенных пунктов, они поспешно отступили в город. (Хотя некоторые части ВДВ России на этом направлении пытались спастись, бросившись в реку, но не всем это удалось, - авт.). В то же время украинские войска, наступавшие с севера от Балаклеи, почти не встретив сопротивления, захватили прилегающий к городу город Вербовка, а затем продвинулись на север. На следующий день они достигли перекрестка дорог, связывающих всю российскую группировку в районе села Волохов Яр (около 15 километров от Балаклеи и около 20 — от линии фронта на 4 сентября). По пути были заняты другие окрестные села. Прорыв продолжился на следующий день. 7 сентября украинские войска достигли другого важного узла дорог — Шевченково (появилась фотография украинского спецназовца на въезде в поселок).

Вероятно, в Шевченково была перерезана дорога, ведущая из Купянска (глубокий российский тыл и место, где базируются коллаборационисты, претендующие на управление Харьковской областью) к Изюму (штаб российской группировки, наступающей на Донбасс с севера и увязнувшей на подступах к Славянску). Это означает, что снабжение Изюма и соединений в лесах под Славянском будет крайне затруднено. 8 сентября российские войска покинули Балаклею. Туда вошли украинские военные, заснявшие поднятие флага над местной администрацией. Российские войска в районе боевых действий бросили или потеряли из-за повреждений десятки единиц техники. По сегодняшней информации украинская армия уже полностью контролирует населенный пункт Шевченково, там поднят украинский флаг. Как сообщают российские военные корреспонденты, после взятия под контроль населенного пункта Шевченково ВСУ продвинулись в направлении стратегически важного города Купянск Харьковской области, а по некоторым данным, вокруг города уже идут бои. Если украинцы освободят и этот город, то Изюмская группировка российской армии окажется в окружении. Потому что через Купянск проходят все пути снабжения, в том числе и железная дорога.

Связь группировки с «большой землей» будет возможна только по понтонным переправам через реку Оскол и далее — по плохим дорогам на другом берегу Оскольского водохранилища. Но и там могут появиться украинские войска: уже есть сообщения (и даже первые видеосвидетельства) о том, что группы украинских солдат несколько раз переправлялись через Северский Донец (в который впадает Оскол) и даже установили контроль над несколькими поселками. Эти поселки были взяты российской армией в начале лета. Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа). Но почему так быстро была прорвана линия обороны русской армии в направлении Харькова? По мнению военных экспертов, русские смогли хорошо организовать первую линию обороны, но плохо организовали вторую - из-за нехватки живой силы. Поэтому, как только первая линия обороны пала, вся оборона рухнула, и русским ничего не оставалось, как бежать. Российское командование, видимо, рассчитывало, что сможет с помощью артиллерии и авиации остановить наступление украинской армии в направлении Харькова, а также в направлении Херсона в конце августа. Однако в конце августа, когда украинская армия атаковала в херсонских степях, российское командование спешно перебросило из района Изюма дополнительные силы, в том числе воздушно-десантные части. Иными словами, одних только артиллерийских и авиационных ударов было недостаточно, чтобы снизить темпы атаки украинской армии. Теперь же в направлении Херсона в дополнительной поддержке нуждаются и сами российские десантники, поскольку украинская армия параллельно продолжает свои контрнаступательные действия на южном фронте. Сегодня, согласно распространенным в социальных сетях снимкам, украинская армия освободила еще один населенный пункт Херсонской области - село Благодотовка на берегу реки Ингулец.